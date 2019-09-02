Ci Group Buca fırtına gibi başladı

İZMİR, () -

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tire 1922'nin yarışmacı haklarını alıp sezona başlayan Ci Group Buca, ilk maçında Çankaya Futbol Kulübü'nü 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Bucaspor'un da başkanlığını yürüten Cihan Aktaş başkanlığında transfer döneminde Benjamin Fuchs, Mustafa Şen, Cafercan Aksu, Tayfur Emre Yılmaz gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan Buca ekibinde geçen sezonki Tire kadrosundan takıma katılan Gökhan Erdöl, ilk maçta nat-trick yaptı. Ci Group Buca, Federasyon onayladığı takdirde Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'un adını alacak.

İyi futbol ve farklı galibiyetle açılışı yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ercümend Coşkundere, takımından memnun kaldığını söyledi. Sezona galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu ifade eden Coşkundere, "Yeni bir ekip olmamıza rağmen sahada uyum sorunu en az seviyedeydi. Futbolcularımın kazanma arzuları ve hırsı sezonun geneline yansıyacaktır. Liderlik koltuğuna oturmak camiaya moral verdi, önemli olan zirvede kalmak" ifadelerini kullandı.