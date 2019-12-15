Ci Group Buca - Düzcespor: 0-0

İZMİR, () -

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Abdulmecit Sayar (xx), Sabri Öğe (xx)

Cİ GROUP BUCA: Yunus Emre (xx) - Ufuk (xx), Fuchs (xxx), Osman (xx), Enes (xx), Doğan (xxx), Nihat (x) (Dk. 76 Özcan x), İsa (xx), Mustafa Şen (xxx), Gökhan Erdöl (xx), Hasan (x) (Dk. 74 Cuma x)

DÜZCESPOR: Orhan (xxx) - Doğancan (xx), Kadir Bilimlier (xxx), Kadir Yılmaz (x) (Dk. 81 Necati), Burak Koçer (xxx), Abdulsamet (x) (Dk. 64 Sıddık x), Güney (xx), Ahmet (x) (Dk. 67 Muhammet x), Yücel (xx), Fırat (xx), Enver (xxx)

SARI KARTLAR: Fırat, Muhammet (Düzcespor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 5 maçtır kazanamayan Ci Group Buca, ilk devrenin son haftasında konuk ettiği Düzcespor'la yenişemedi ve galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkardı: 0-0.

Her iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla Buca ve Düzcespor 23 puana yükselip orta sıralarda kaldı.