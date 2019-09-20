Ci Group Buca'da Balan devri
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yarın saat 15.00'te başlayacak maçta Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda puan mücadelesine çıkacak Ci Group Buca, yeni teknik direktörünü belirledi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yarın saat 15.00'te başlayacak maçta Anagold 24Erzincanspor'la deplasmanda puan mücadelesine çıkacak Ci Group Buca, yeni teknik direktörünü belirledi. Ercümend Coşkundere ile yollarını sürpriz bir şekilde ayıran sarı-lacivertliler deneyimli çalıştırıcı Nihat Balan'la anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz UEFA pro lisans sahibi teknik direktör Nihat Balan ile sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktadır. Hocamıza ve ekibine hoş geldiniz der, kendilerine armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Balan, yarın Erzincanspor deplasmanında takımın başında ilk kez sahaya çıkacak. Ligde ilk 3 haftayı namağlup 7 puanla geçen Buca ekibi, teknik direktörlük için Levent Eriş ve Yılmaz Özlem gibi isimleri gündemine almıştı.
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