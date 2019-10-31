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Ci Group Buca'da 4 oyuncuya af çıktı
İZMİR, () - TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Artvin Hopaspor deplasmanından 5-0 mağlup dönen Ci Group Buca'da pazar günü iç sahada oynanacak Tokatspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan 4 oyuncuya af çıktı. Sarı-lacivertlilerde...
SPOR 30.10.2019, 12:14
İZMİR, () -
TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Artvin Hopaspor deplasmanından 5-0 mağlup dönen Ci Group Buca'da pazar günü iç sahada oynanacak Tokatspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan 4 oyuncuya af çıktı.
Sarı-lacivertlilerde yönetimin aldığı karar doğrultusunda 16 Ekim tarihinde kadro dışı kalan Mustafa Şen, Mustafa Teke, Asım Hamzaçebi ve Ahmet Efe Yüzlik yeniden takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Nihat Balan'ın görev vermesi halinde futbolcuların Tokatspor sınavında oynayacakları açıklandı.
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