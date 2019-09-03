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Ci Group Buca'da 4 imza
İZMİR, () - TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk hafta maçında Çankaya FK'yı 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturan Ci Group Buca, transferin son gününde 4 oyuncuya imza attırdı. Sarı-lacivertliler geçen sezon Tire 1922'de forma giyen Berke Sağkan...
SPOR 03.09.2019, 09:29
İZMİR, () -
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk hafta maçında Çankaya FK'yı 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturan Ci Group Buca, transferin son gününde 4 oyuncuya imza attırdı. Sarı-lacivertliler geçen sezon Tire 1922'de forma giyen Berke Sağkan ve Hasan Topaloğlu, Beşiktaş'tan Erkan Çınar ve Bucaspor'dan Efe Yüzlik ile sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Ercümend Coşkundere, genç ve tecrübeli oyuncuların iyi harmanlandığı bir takım kurduklarını belirterek, "Uzun lig maratonunda kadro yapılandırmamazızı başarıyla tamamladık. Artık söz sahada" diye konuştu.
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