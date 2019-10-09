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Ci Group Buca - Çatalcaspor: 1-2

İZMİR, () - STAT: Yeni Buca HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Turgut Evran (xx), Nurettin Taşkesen (xx) Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (x) - Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (x), Erhan (xx), Nihat (x), Mustafa (x) (Dk. 46 Cafercan x), Ufuk (x) (Dk. 65 Tayfur x),...

SPOR 09.10.2019, 21:16
Ci Group Buca - Çatalcaspor: 1-2

İZMİR, () -

STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Turgut Evran (xx), Nurettin Taşkesen (xx)
Cİ GROUP BUCA: Ceyhun (x) - Ahmet (xx), Gökhan Köseoğlu (x), Erhan (xx), Nihat (x), Mustafa (x) (Dk. 46 Cafercan x), Ufuk (x) (Dk. 65 Tayfur x), Bertuğ (x), İsa (x) (Dk. 55 Doğan x), Gökhan Erdöl (xx), Berke (xx)
ÇATALCASPOR: Kadir (xxx) - Furkan (xx), Bora (xxx), Fırat (xxx), İsmail (xx), Önder (xx), Ufuk (xxx), Veli (xx), Mustafa (xxx) (Dk. 90 Ahmet), Burhanettin (x) (Dk. 23 Ömer xxx), Mert (xxx) (Dk. 77 Hakan x)
GOLLER: Dk. 8 Mert, Dk. 66 Mustafa (Çatalcaspor) - Dk. 90 Gökhan Erdöl (Buca)
SARI KARTLAR: Erhan, Ahmet (Buca) - Ömer, Mert, Fırat, Hakan (Çatalcaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 53 Erhan (Buca)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta geçen hafta deplasmanda Manisaspor’u 3-0 yenerek moral bulan Ci Group Buca evinde Çatalcaspor’a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Maça hızlı başlayan taraf, konuk takım oldu. Çatalcaspor, 8'inci dakikada Mert ile öne geçti: 0-1. Maçın 53'üncü dakikasında Buca’dan Erhan kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Çatalcaspor 66’da Mustafa’nın golüyle 2-0’lık avantajı yakaladı. Buca 90'ıncı dakikada Gökhan Erdöl ile umutlansa da mağlubiyetten kurtulamadı. Bu sonuçla İzmir ekibi 10 puanda kalırken, Çatalcaspor ise 14 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü.

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