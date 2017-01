 Christoph Daum: Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır

ROMANYA Milli Takımı Teknik Direktörü Christoph Daum, "Aziz Yıldırım benim için efsane başkandır. Çünkü onun Fenerbahçe'ye yaptığı transferler, getirdiği futbolcular Fenerbahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya futbolunda Fenerbahçe'yi bir marka yaptı. Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır".Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Daum, Romanya 1'inci Lig takımlarını izlemek için kamp yaptıkları Antalya'nın Serik İlçesi'ne geldi. Burada 'ya özel açıklamalar yapan Daum, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Cornelia Diamond Otel'de konaklayan Daum, lige verilen aranın ardından Belek'te kamp yapan takımların idmanlarını izlediğini, hocalar ve oyuncularla görüştüğünü söyledi. Romanya Milli Takımı'nda oynayan sporcuların çoğunluğunun Romanya Ligi'nde oynadığı için burada ayrıca bir Milli Takım kampı düşünmediklerini aktaran Daum, "Romanya Ligi çok üst düzeyde bir lig değil. Romanya U21 Milli Takımı için 'burada kamp yapalım' dedik fakat UEFA'nın kriterlerinden dolayı izin alamadık" dedi.'DANİMARKA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ'Romanya Milli Takımı'nın dünya kupasındaki şansını değerlendiren Daum, "2017 yılında oynayacağımız maçlar çok önemli. Grubumuzda Danimarka ve Polonya gibi güçlü takımlar var. Önümüzdeki ilk maçımız Danimarka ile bu maç çok önemli. Buradaki amacımız 2018 yılında yapılacak Dünya Kupası'na Romanya Milli Takımı'nı taşımak. Türk Milli Takımı da Romanya gibi aynı şartlara sahip. Türkiye'nin de bu gruptan çıkma şansı var. Fatih Terim milli takımı dünya kupasına götürecek güce sahip bir hocadır" diye konuştu.'28'İNCİ HAFTADA HER ŞEY ÇÖZÜMLENİR'Türkiye ligini yakından takip ettiğini, Medipol Başakşehir'in çok iyi işler yaptığını vurgulayan Daum, şöyle dedi:"İyi futbol oynuyor. Şu an Süper Lig'de en iyi futbol oynayan takım Medipol Başakşehir. Fenerbahçe kendi özelinde her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Yeni hocaları Dick Advocaat takımın başına geldikten sonra çok iyi işler yaptı. Sezon başındaki karmaşık durumu düzelterek Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışına soktu. Beşiktaş geçen yıl şampiyon olmuştu. Bu yıl da şampiyonluk adaylarından biri. Şenol Güneş çok iyi bir hoca. Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir kadar şampiyonluk şansı var. Galatasaray bundan önceki süreçte olduğu gibi bu yarışın içinde. Ama 28'inci haftada her şey çözümlenir ve şampiyon takım belli olur. Türkiye'de oynayan Romanya Milli Takımı oyuncularını izliyorum. Stancu çok önemli bir futbolcumuz. Rıza Çalımbay Antalyaspor'u çok iyi yerlere getirdi. Rıza hoca çok yüksek karakterli bir kişidir. İşine sadıktır. Antalyaspor'u iyi noktalara getirdi daha da iyi yerlere getirecektir. Alpay ise şu an Eskişehirspor'un başında. Alpay futbolculuk döneminde İngiltere'de ve Almanya'da oynadı. Orada kazandığı tecrübeyi Eskişehir'de futbolcularına veriyor. Rıza, Alpay ve Sergen ileriki yıllarda Türk futboluna çok katkıları olacak, iyi işler yapacaklardır."'SEBA, BAMBAŞKA BİR İNSANDI'Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, 'Çalıştırdığınız takımlar içerisinde en sevdiğiniz başkan kim' sorusuna, şöyle yanıt verdi:"İlk olarak Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba, o bambaşka bir insandı. Çok kişilikli biriydi. Almış olduğu kararlarda fazla konuşmazdı, direkt uygulanırdı. Demirören ve Serdar Bilgili kendilerine hoş kişilikleri olan insanlar. Aile ortamında çok iyi insanlardır. Aziz Yıldırım ise benim için efsane başkandır. Çünkü onun döneminde Fenerbahçe'ye yaptığı transferler, getirdiği futbolcular Fenerbahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya futbolunda Fenerbahçe'yi bir marka yaptı. Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır."'BİRÇOK TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM'Daum, Türkiye'den teklif gelirse yeni çalışır mısınız sorusuna da "Şu an bütün her şeyimi Romanya Milli Takımı'na verdim. Yeniden yapılanma içerisindeyiz. Yalnızca A Takım değil bütün milli takım kategorilerinde görev yapıyorum. Çin'den, Dubai'den ve Avrupa'dan birçok teklif geldi ama kabul etmedim. Türkiye'de her zaman çalışmaktan mutluluk duydum. Ama benim için Romanya Milli Takımı önce geliyor" diye yanıt verdi.

