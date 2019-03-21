Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi 
İmamoğlu üniversite öğrencileriyle bir araya...
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik gibi
5.5'lik depremin ardından Denizli beşik...
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla buluşturdu
Aşık Veysel'i 106 yıllık sazıyla...

Christian Panucci: Kaliteli oyuncularımız var

Ali DANAŞ / İŞKODRA () - 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Türkiye ile kendi sahasında karşılaşacak olan Arnavutluk'ta teknik direktör Christian Panucci, basın toplantısında soruları yanıtladı. İşkodra...

Christian Panucci: Kaliteli oyuncularımız var

Ali DANAŞ / İŞKODRA () - 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Türkiye ile kendi sahasında karşılaşacak olan Arnavutluk'ta teknik direktör Christian Panucci, basın toplantısında soruları yanıtladı.
İşkodra kentinde bulunan Loro Borici Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Panucci, iyi bir takımla oynayacaklarını söyleyerek, "Fiziksel ve moral olarak maça hazırız. Türkiye'nin santrforlarının tecrübeli olduğunu biliyorum. Ancak Arnavutluk'un savunması gayet iyi, Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan oyunculardan kurulu sağlam bir defansımız var. Türkiye güçlü bir takım ancak futbolcularımı her maçı kazanmak için hazırlıyorum. 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynadığımız takdirde galibiyet alabiliriz. Kaliteli oyuncularımız var, elimizden gelenin en iyisini yapıp profesyonelce oynayacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım potansiyellerinin farkında. Takımımızın Avrupa Şampiyonası'na kadar katedeceği çok yol var. Türk futbolu çok ilerledi. Cengiz Ünder çok iyi bir oyuncu ancak yarınki karşılaşmada oynayamayacağı için memnunum" dedi.
Arnavutluk Milli Takımı kaptanı Elseid Hysaj ise "Türk santrforların seviyesindeki oyuncularla İtalya'da oynuyorum. Onlara karşı oynamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Arnavutluk Milli Futbol Takımı yarınki karşılaşma öncesi son idmanını da yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Açıklamalar
- Antrenman

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328