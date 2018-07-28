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Chery, Kayserispor'da

KAYSERİ () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğümüz...

Chery, Kayserispor'da

KAYSERİ () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğümüz Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery ile anlaşma sağlanmıştır. Hollanda Ligi ve İngiltere Ligi'nde üst düzey futbol oynamış, yüksek bir bonservis bedeli ile Çin kulübü Guizhou Heng Feng kulübüne transfer olmuş ve halen Çin kulübünün oyuncusu olan Tjaronn Chery ile 1 yıllık sözleşme imzalanmış olup; yıllık ücretinin büyük bir kısmının da Çin kulübü tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Böylece kulübümüze maliyeti, diğer oyuncularımızın ortalamasına getirilen ofansif orta saha ve kanat oyuncusu takımımıza kazandırılmıştır. Kayserisporumuza ve oyuncuya hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

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