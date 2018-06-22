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Chelsea, Kostas Manolas'ı istiyor

İSTANBUL,() - CHELSEA, Roma'dan Kostas Manolas'ı almak için serbest kalma bedelini ödemeye hazır. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin uzun zamandır takip ettiği Roma forması giyen Kostas Manolas için 38 milyon Euro'luk serbest kalma...

Chelsea, Kostas Manolas'ı istiyor

İSTANBUL,() - CHELSEA, Roma'dan Kostas Manolas'ı almak için serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin uzun zamandır takip ettiği Roma forması giyen Kostas Manolas için 38 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Talk Sports'da yer alan habere göre geleceği için son sözü Roma Kulübü'ne bıraktığı ifade edilen Manolas'ın herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda transferin gerçekleşeceği bildirildi. 
27 yaşındaki defans oyuncusu 2017-2018 sezonunda 29 maçta 2 gol atarak takımının ligde 3'üncü olmasına destek oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Manolas, 11 maçta 2 gol atıp Roma Kulübü'nün yarı finale çıkmasına yardım eden isimlerden oldu. Hava toplarında etkili olan futbolcu, geçen sezon ligde yer aldığı maçlarda 2 bin 343 dakikada 87.3 isabetli pas yüzdesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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