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"Cheetos Türkiye'nin En Hızlısı" yarışması yapıldı

İSTANBUL,() - TÜRKİYE'de atletizm alanında çocuklara yönelik olarak düzenlenen spor etkinliği "Cheetos Türkiye'nin En Hızlısı" yarışmasının İstanbul Salon finalleri Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteği ile 17 Şubat cuma...

"Cheetos Türkiye'nin En Hızlısı" yarışması yapıldı

İSTANBUL,() - TÜRKİYE'de atletizm alanında çocuklara yönelik olarak düzenlenen spor etkinliği "Cheetos Türkiye'nin En Hızlısı" yarışmasının İstanbul Salon finalleri Türkiye Atletizm Federasyonu'nun desteği ile 17 Şubat cuma günü İstanbul Cup kapsamında gerçekleşti. 80 çocuğun katılımıyla Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda düzenlenen etkinlikte 10-14 yaşları arasında kız ve erkek çocuklar İstanbul'un en hızlısı olmak için yarıştı.

Farklı yaş kategorilerinde 1. olan çocuklar madalyalarını Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein-Arne Hansen ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'dan aldı.

İlköğretim çağındaki çocukların sporla tanışmasını ve ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek sporcuların yetişmesini amaçlayan "Cheetos Türkiye'nin En Hızlısı" yarışmasının açık havadaki etkinliği Nisan ayında başlayacak. Bu organizasyonda İstanbul'un en hızlısı unvanını elde eden çocuklar, Türkiye'nin en hızlısı olmak için yarışacaklar.

(FOTOĞRAFLI)

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