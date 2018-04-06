CEV Şampiyonlar Ligi'nde dörtlü finale kalana Galatasaray Voleybol Takımı yurda döndü

Neslihan Demir Güler: "Final Four'a şampiyon olmaya gidiyoruz"

Başantrenör Güneyligil: "Fenerbahçe ile 3'üncülük maçımız var. Onu düşünüyoruz"

Galatasaray Voleybol Şubesi Direktörü Yengil: "Taraftarımızdan destek bekliyoruz"

Anıl UÇAN/İSTANBUL()

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-off Turu'nda kendi sahasında 3-2 mağlup olduğu Igor Gorgonzola Novara'yı deplasmanda 3-1 yenerek adını 4'lü Final'e yazdıran Galatasaray Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. ,

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda takımı Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke karşıladı. Galatasaray Voleybol Takımı Kaptanı Neslihan Demir Güler, "Bizim için tamamı mı devam mı maçıydı. Çok iyi konsantre olduğumuzu düşünüyorum takım olacak. Adımızı Final-Four'a yazdırdık. Çok mutluyuz. Final Four'a şampiyon olmaya gidiyoruz. Her takım kadar bizim de çok büyük şansımız var. Elimizden geleni yapacağız. 5-6 Mayıs'ta herkesi Bükreş'e bekliyoruz" dedi.

BAŞANTRENÖR GÜNEYLİGİL: "FENERBAHÇE İLE 3'ÜNCÜLÜK MAÇIMIZ VAR. ONU DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil çok önemli bir takımı elediklerini belirterek, "Çok önemli bir takımla oynadık. Novara İtalya Ligini birinci bitiren bir takım. İlk maçı burada talihsiz bir şekilde tamamlamıştık. Aldığımız setlerde onlara karşı ne kadar dominant olduğumuzu göstermiştik. Orada bu dominant karakterimizi sahaya yansıttık ve Final-Four biletini cebimize koyduk. Final-Four Romanya'da olacak. Türkiye'ye çok yakın. Herkesi bekliyoruz. Oranın sarı kırmızı olması lazım. Daha öncesinde Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe ile 3'üncülük maçımız var. Onu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VOLEYBOL ŞUBESİ DİREKTÖRÜ YENGİL: "TARAFTARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Galatasaray Voleybol Şubesi Direktörü Şükrü Yengil voleybol şubesine daha çok taraftarı hak ettiğini belirterek," Biz sene başında kendimize bir hedef koymuştuk. Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası. Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a kalmaktı. Orada en zorlu gruptan ikinci olarak çıktık. Birinci hedefimiz buydu. Bu maçı da geçerek Final-Four'a kalmayı hak ettik. Türkiye Kupası'nda düşündüğümüzü yakalayamadık. Türkiye Kupası'nı alamadık ama Türkiye Ligi'nde Final-Four'a kaldık. Lig maçında üçüncülük-dördüncülük maçımız var. Fenerbahçe ile bir serimiz var. Burada üçüncü olan Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı için biz bu seriyide kazanıp geçmek istiyoruz. Avrupa'yı bıraktık. Çünkü Final-Four 5-6 Mayıs'ta. Orada final hedefimiz var. Fenerbahçe serisini geçip önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bizim belli bir taraftar grubumuz var. Bunlar her maça geliyorlar. Erkek ve bayan maçlarımıza. Bizim takımımız bundan daha fazlasını hak ediyor. 100 kişiye top oynuyoruz. Düşünün Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir Galatasaray takımı ve şuan Türkiye Liglerinde en iyi top oynayan erkek takımımız dahil olmak üzere çok az seyirciye oynuyoruz. Daha fazla seyirciyi hak ediyor kızlar ve erkekler Bu kadar çalışıyoruz. Bu kadar mücadele ediyoruz. Maddi yönden paralar verilerek kurulmuş bir takım değil voleybolu iyi oynayan sporculardan kurulu bir ekibimiz var. Bu bir şölendir. Gelmelerini arzu ediyoruz bütün takımlarımızın" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Takımın Çıkışı

- Yönetici Okan Böke'nin takımı karşılaması

- Neslihan Demir Güler'in açıklamaları

- Başantrenörü Ataman Güneyligil'in açıklamaları

- Galatasaray Voleybol Şubesi Direktörü Şükrü Yengil'in açıklamaları

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