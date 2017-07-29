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CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu, Mersin'de devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu-Beach Volleyball Satellite ikinci gününde kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu...

CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu, Mersin'de devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu-Beach Volleyball Satellite ikinci gününde kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu-Beach Volleyball Satellite, ilk gün gerçekleşen eleme turu sonrası ana tabloya kalan 8 kadın, 8 erkek voleybol takımı yarın yapılacak finallere çıkabilmek için kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Kıran kırana geçen mücadeleleri izlemek için Marina ve Fenerbahçe Meydanı'nı dolduran vatandaşlar heyecan dolu turnuvaya tanıklık etti.
Kadınlarda 2'nci gün müsabakalarında Polonya-Almanya, Çek Cumhuriyeti-Romanya, Danimarka-Çek Cumhuriyeti, Rusya-Belçika, İtalya-Türkiye, Rusya-İsviçre, Fransa-Ukrayna ve Rusya-Türkiye takımları arasındaki mücadelelerin ardından Almanya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, Rusya ve Ukrayna takımları bir üst tura yükselmeye hak kazandı.
Erkeklerde, Türkiye-Ukrayna, Rusya-Almanya, Fransa-Sırbistan,  Avusturya- Türkiye, Norveç-İsveç, Estonya-Slovakya, Rusya-Türkiye takımları arasında gerçekleşen çekişmeli müsabakalardan sonra Ukrayna, Almanya, Rusya, Sırbistan, Avusturya, Norveç, Estonya ve Rusya takımları bir üst tura yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kadınların karşılaşmasından genel ve detay görüntü 
- Erkeklerin karşılaşmasından genel ve detay görüntü 
- İzleyenlerin görüntüsü 
- Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci ile röp

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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