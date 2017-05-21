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Çeşme'de yelken heyecanı 

TÜRKİYE Yelken Federasyonu’nun Çeşme'de düzenlediği optimist, optimist junior, laser radial , laser standart, laser 4.7 kategorilerinde gerçekleştirdiği Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda heyecan sona erdi. Ilıca Körfezi'ndeki yarışlara...

Çeşme'de yelken heyecanı 
TÜRKİYE Yelken Federasyonu’nun Çeşme'de düzenlediği optimist, optimist junior, laser radial , laser standart, laser 4.7 kategorilerinde gerçekleştirdiği Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda heyecan sona erdi.
Ilıca Körfezi'ndeki yarışlara  41 kulüpten 262 optimist ile 36 kulüpten 108 laser olmak üzere toplamda 370 sporcu katılırken, dereceye girenlere ödülleri verildi.  5 gün süren yarışlar sonunda optimist junior erkeklerde Mustafa Can Öztuncer (ARM Urla), kızlarda Bilgenur Yazıcı (Turgutreis), optimist erkeklerde Caner Türk (Göztepe), kızlarda Okyanus Arıkan (ARM Urla) birinci oldu.
Laser 4.7 genelde erkeklerde Yiğit Yalçın Çıtak (Turgutreis), kızlarda İlayda Veziroğlu (Fenerbahçe Doğuş), laser 4.7 Junior'da kızlarda Ece Asya İkizler (Galatasaray), laser radial genelde erkekler Alp Baltalı (İstanbul Yelken), kadınlarda Ayşenur Orhan (Tekirdağ Yelken İhtisas), laser radial genç erkeklerde Alp Baltalı (İstanbul Yelken), laser standart genelde Alp Rodopman (Fenerbahçe Doğuş), laser standart genç erkeklerde Mehmet Duran Dinç (Galatasaray) birinci sırada yer aldı. Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, keyifli bir organizasyonu gedire bıraktıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.    

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