Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Cesar Hernandez Gonzalez VakıfBank'ta

İSTANBUL,() -  Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'de yardımcı antrenör olarak çalışan Cesar Hernandez Gonzalez'le anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki...

Cesar Hernandez Gonzalez VakıfBank'ta

İSTANBUL,() - 
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'de yardımcı antrenör olarak çalışan Cesar Hernandez Gonzalez'le anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki İspanyol antrenör, gelecek sezon Başantrenör Giovanni Guidetti'nin yardımcısı olarak görev alacak.
2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü, Başantrenör Giovanni Guidetti'nin teknik ekibine yeni bir ismi dahil etti. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Cesar Hernandez Gonzalez'le anlaştı.
VakıfBank'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Cesar Hernandez Gonzalez'le anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki İspanyol antrenör, gelecek sezon Başantrenör Giovanni Guidetti'nin yardımcısı olarak görev yapacak. Gonzalez'e VakıfBank'a hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz.''
GUIDETTI: "CESAR PEK ÇOK ÜLKEDE GÖREV YAPMIŞ ALANINDA ÇOK TECRÜBELİ VE YÜKSEK BİLGİ BİRİKİMİNİN YANI SIRA İŞİNİ TUTKUYLA YAPAN BİR İSİM"
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise yeni sezonda beraber çalışacağı yardımcısı Cesar Hernandez Gonzalez için, ''Cesar pek çok ülkede görev yapmış alanında çok tecrübeli ve yüksek bilgi birikiminin yanı sıra işini tutkuyla yapan bir isim. Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil eden ve üst üste uluslararası başarılar kazanan VakıfBank'ın kültürüne uygun olarak biz tüm tecrübelerden faydalanmak ve her zaman bilgimizin üzerine koymak için çalışıyoruz. Bu ailede tüm antrenörlerin önemli rolleri bulunuyor. A Takım'dan altyapıya, alanında dünyanın en iyileri olan çok önemli Türk ve yabancı antrenörlerle çalışıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Cesar'ın da takıma, farklı ülkelerden edindiği önemli tecrübeleri aktaracağına inanıyorum'' dedi.
(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328