Cesar Grup Ümraniyespor - Altınordu: 4-0

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, konuk ettiği İzmir ekibi Altınordu'yu 4-0 yendi. Bu sonuçla 17 puana ulaşan Ümraniyespor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekip ise 5 puanda kaldı ve 16'ncı sırada yer aldı.

1'inci dakikada Gomes soldan son çizgiye kadar inip kale ağzına çevirdi, kaleci Erhan topu çeldi.

3'üncü dakikada Gomes soldan bir kez daha ceza sahasına girdi, arkadan yetişen Kerim müdahale ederek topu kalecisine kazandırdı.

9'uncu dakikada Alaaddin sağdan kale sahasının uzak köşesine doğru gönderdi, kimsenin dokunamadığı topu Gilbert filelere yolladı: 1-0.

13'üncü dakikada Altınordu ceza sahasında yaşanan karambolde Emircan yakın mesafeden vurdu, kaleci Erhan uçup topu direk dibinden kornere çeldi.

28'inci dakikada Alaaddin yine kale sahasının uzak köşesine doğru topu gönderdi, bu defa Serkan Göksu vurdu: 2-0.

36'ncı dakikada Alaaddin sağ çaprazdan ceza sahasına girip bu kez kendisi vurdu, top yan ağlarda kaldı.

38'inci dakikada Gomes savunmadan kaptığı topu Emircan'a verdi, bu futbolcu gelişine vurdu: 3-0.

42'nci dakikada Alaaddin sağdan topu Serkan ile buluşturdu. Serkan'ın şutunda kaleci Erhan son anda uzanıp topu çeldi.

45'inci dakikada Emircan sağdan hızlı çıkıp topu kale sahasının uzak köşesine gönderdi, Gimbert dokunarak topu ağlarla buluşturdu: 4-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

49'uncu dakikada Okan sağdan çizgiye inip penaltı noktasına gönderdi, Muhammed düzeltip vurdu, kaleci mutlak pozisyonda gole izin vermedi.

51'inci dakikada sağdan Okan Derici korneri ön direğe kullandı, Sinan kafayı vurdu, kaleci bir kez daha uzanıp topu çeldi.

60'ıncı dakikada kaleci Erhan'ın öne çıkıp uzaklaştırmak istediği top kısa düştü, Timur orta sahaya yakın mesafeden topu bomboş kaleye gönderdi. Top üst ağlarda kaldı.

79'uncu dakikada Alaaddin kendi yarı sahasından alıp sürüklediği topla sağdan çizgiye indi ve penaltı noktasına ortaladı. Sinan araya girip mutlak golü önledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma ev sahibi Ümraniyespor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.



