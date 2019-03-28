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Cenk Tosun’dan Eskişehirspor'a destek

ESKİŞEHİR () - İngiltere Premier lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, ilk maçında giydiği 14 numaralı imzalı formasını borçları nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor’a armağan ederek...

Cenk Tosun’dan Eskişehirspor'a destek

ESKİŞEHİR () - İngiltere Premier lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, ilk maçında giydiği 14 numaralı imzalı formasını borçları nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor’a armağan ederek en yüksek değerden satılmasını istedi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan ve Cenk Tosun’un (2) attığı gollerle Moldova’yı 4-0 yendi. Eskişehir’e milli takım kafilesiyle birlikte gelen Cenk Tosun, Eskişehirspor’un ekonomik olarak zor günler geçirdiğini öğrenerek Everton’da ilk maçında giydiği 14 numaralı imzalı formasını Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çaba’nın yardımcısı Engin Özdemir’e armağan etti. Cenk Tosun, formanın en yüksek değerden satılarak kulübe gelir sağlanmasını istedi.
Eskişehirspor Kulübü Mali Asbaşkanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Cenk Tosun’un imzalı formasının fotoğraflarını paylaşarak “Arkadaşlar, Milli maçdtaki Eskişehir halkının büyük desteğinden etkilenen Cenk Tosun, Eskişehirsporumuzun maddi anlamda sıkıntılar çektiğini duyunca Everton’daki ilk maçta giydiği formayı imzalamış ve kulübümüze en yüksek bağışı yapan kişiye verilmesini istemiştir” dedi.
İmzalı formanın sosyal medyada paylaşılması kısa sürede yoğun ilgi gördü. Eskişehirspor taraftarı, Cenk Tosun’a teşekkür etti.

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