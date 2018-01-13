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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti

Tottenham - Everton: 4-0 İSTANBUL, () İngiltere Premier Lig 23'üncü hafta maçında Tottenham kendi sahasında Everton'ı 4-0 mağlup etti. Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede ilk gol 26'ncı dakikada Heung Min Son'dan geldi. Son, attığı...

Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti

Tottenham - Everton: 4-0

İSTANBUL, ()

İngiltere Premier Lig 23'üncü hafta maçında Tottenham kendi sahasında Everton'ı 4-0 mağlup etti.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede ilk gol 26'ncı dakikada Heung Min Son'dan geldi. Son, attığı golle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.
47'nci ve 59'uncu dakikalarda sahneye çıkan Harry Kane, 12 dakika içinde attığı 2 golle skoru 3-0'a getirdi. Maçın sonucunu belirleyen isim ise Christian Eriksen oldu. Eriksen 81'inci dakikada attığı şık golle maçın skorunu tayin etti: 4-0.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 44 yaparken, Everton 27 puanda kaldı.
CENK İLK MAÇINA ÇIKTI
Geçen hafta rekor ücretle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk maçına Tottenham karşısında çıktı. Milli oyuncu mücadeleye ilk 11'de başlarken, 62'nci dakikada yerini Dominic Calvert Lewin'e bıraktı.

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