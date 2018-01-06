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Cenk Tosun'un Everton'a transferi İngiliz basınında geniş yer buldu

The Sun: "Everton, Beşiktaş'ın golcüsüne 4.5 yıllık imzayı attırdı" Daily Mirror: "Beşiktaş'ın golcüsü Everton'da" Daily Mail: "Cenk Tosun, Lukaku'nun yerini doldurdu" İSTANBUL / İngiliz basını, Premier Lig ekiplerinden...

Cenk Tosun'un Everton'a transferi İngiliz basınında geniş yer buldu

The Sun: "Everton, Beşiktaş'ın golcüsüne 4.5 yıllık imzayı attırdı"

Daily Mirror: "Beşiktaş'ın golcüsü Everton'da"

Daily Mail: "Cenk Tosun, Lukaku'nun yerini doldurdu"

İSTANBUL /

İngiliz basını, Premier Lig ekiplerinden Everton'ın, golcü futbolcu Cenk Tosun'a 4.5 yıllık sözleşme imzalamasını manşetlerine taşıdı.
THE SUN: "EVERTON, BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜNE 4.5 YILLIK İMZAYI ATTIRDI"
The Sun Gazetesi, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Cenk Tosun'un Everton'a 4.5 yıllık imza attığını yazdı. Gazete ayrıca, imza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki golcünün, "Taraftarlara kendimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Tüm yeteneklerimi sergileyip, herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim. Everton için iyi bir oyuncu olduğuma inanıyorum" sözlerine yer verdi.
DAILY MIRROR: "BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜSÜ EVERTON'DA"
Daily Mirror ise, Everton Kulübü ve Cenk Tosun'un perşembe günü anlaştığını, dün akşam da anlaşmanın resmiyete döküldüğünü dile getirerek, "Beşiktaş'ın 26 yaşındaki milli forveti Cenk Tosun, 4.5 yıllık anlaşmayı kabul edince Everton'ın yeni golcüsü oldu" ifadelerini kullandı.
DAILY MAIL: "CENK TOSUN, LUKAKU'NUN YERİNİ DOLDURDU"
Daily Mail ise, Everton'ın 4.5 yıllığına Cenk Tosun'u renklerine bağladığını belirterek, "Beşiktaş ile 27 milyon pound'luk anlaşma yapan Everton, forvet oyuncusu Cenk Tosun'la sözleşme imzaladı ve sonunda Romelu Lukaku'nun yerini doldurdu" şeklinde yazdı.
Gazete ayrıca, Tosun'un 13 Ocak'ta oynanacak Tottenham maçında Everton formasını giyeceğini vurguladı.

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