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Cenk Tosun transferinde süreç uzuyor

Ali DANAŞ / İSTANBUL, () Everton ile Beşiktaş arasında Cenk Tosun transferine dair yapılan görüşmelerin ilk turundan net bir sonuç çıkmadı. 2 gün boyunca Beşiktaş yönetimi ile görüşmeler yapan Everton Futbol Direktörü Steve Walsh,...

Cenk Tosun transferinde süreç uzuyor

Ali DANAŞ / İSTANBUL, ()

Everton ile Beşiktaş arasında Cenk Tosun transferine dair yapılan görüşmelerin ilk turundan net bir sonuç çıkmadı.
2 gün boyunca Beşiktaş yönetimi ile görüşmeler yapan Everton Futbol Direktörü Steve Walsh, yaptığı teklife başkan Fikret Orman'ın onay vermemesi üzerine Türkiye'den ayrıldı. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Güney Afrika'da yılbaşı tatilini geçiren Orman, yönetimin yaptığı görüşmelere tele konferans ile dahil oldu ve pazarlıklarda yer aldı. Everton ile Beşiktaş'ın bonservis konusunda uzlaşma yakın olsa da peşin ödeme ve taksit sayısı konusunda anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Başkan Orman'ın 25 milyon Sterlin ve ücretin yarısının da peşin olarak ödenmesinde ısrarcı olduğu bildirildi. Beşiktaş yönetimine Cenk transferi ile ilgili tüm tekliflerini sunan Everton direktörünün başkan Orman'ın şartlarını da kendi yönetimine sunacağı ve iki tarafın da önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği gelen bilgiler arasında.
Bu arada transfer görüşmeleri için Dubai tatilini iptal eden Cenk, görüşmelerin beklediğinden daha uzun sürmesi üzerine yeni tatil planı yaptı.
Eşi ile birlikte Londra'ya giden milli golcü, Londra'da hem yılbaşı tatili yapacak hem de yeni yılın ilk günlerinde iki tarafın anlaşmasını bekleyecek. Cenk anlaşmaların imzalanması halinde Londra'dan Liverpool'a geçecek.

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