Cenk Tosun, Premier Lig'e transfer olan 16'ncı Türk oldu

En çok forma giyen isim Mustafa İzzet

İSTANBUL,()

Cenk Tosun, Premier Lig ekibi Everton ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Cenk, İngiltere Premier Lig'de forma giyecek 16'ncı, direk Süper Lig'den Premier Lig'e transfer olan ise 6'ncı Türk futbolcu olacak.

EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM MUSTAFA İZZET

Premier Lig'de en çok forma giyen Türk isimler ise, Leicester City ve Birmingham City formalarıyla 248 karşılaşmaya çıkan Mustafa İzzet ve Blackburn Rovers ile 233 kez sahaya çıkan Tugay Kerimoğlu oldu. Mustafa, 34 gol 2 asistlik bir katkı verirken, Tugay, 11 gol 3 asistlik performans gösterdi. En az forma giyen isimler ise Blackburn Rovers formasını 1 kez sırtına geçirebilen Yıldıray Baştürk, Bolton Wanderers formasını 2 defa terleten Bülent Akın oldu.

SÜPER LİG'DEN PREMIER LİG'E DİREK TRANSFER OLANLAR

Süper Lig'den Premier Lig'e direk transfer olan Türk futbolcular arasında Tuncay Şanlı, Fenerbahçe forması giyerken İngiltere'den gelen teklifle Middlesbrough'ya transfer oldu. Sonrasında ise Stoke City ve Bolton Wanderers formaları da giydi. Tuncay, 127 maça çıkıp 20 gol atarken, 12 asistlik de bir performans gösterdi.

Fenerbahçe forması giyerken Premier Lig'e giden başka bir isim ise Alpay Özalan. Aston Villa'ya transfer olan Alpay, 58 kez Premier Lig'de forma şansı buldu.

Blackburn Rovers'ın kadrosuna kattığı bir diğer futbolcu olan Hakan Ünsal da, 8 defa formasını giydiği takımında uzun soluklu kalamadı ve tekrar Galatasaray'a dönüş yaptı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic tarafından West Ham United'a kiralık olarak transfer olan Gökhan Töre, Premier Lig'de 5 kez West Ham formasıyla sahaya çıktı.

Bülent Akın, futbol oynadığı dönemde Süper Lig'de en büyük bonservis bedellerinden birisi ödenerek Denizlispor'dan Galatasaray'a transfer olarak gündeme geldi ve Sarı kırmızılı takımdan Bolton Wanderers'a transfer oldu. Bolton formasıyla 2 maça çıkan Bülent, tekrardan Süper Lig'de geri dönüş yaptı.

PREMIER LİG'DE FUTBOL OYNAMIŞ TÜRK FUTBOLCULAR

Mustafa İzzet (Leicester City, Birmingham City)

Tugay Kerimoğlu (Blackburn Rovers)

Hakan Ünsal (Blackburn Rovers)

Yıldıray Baştürk (Blackburn Rovers)

Tuncay Şanlı (Middlesbrough, Bolton Wanderers, Stoke City)

Alpay Özalan (Aston Villa)

Emre Belözoğlu (Newcastle United)

Nuri Şahin (Liverpool)

Colin Kazım Richards (Sheffield United)

Bülent Akın (Bolton Wanderers)

Kerim Frei (Fulham)

Jem Paul Karacan (Reading)

Gökhan Töre (West Ham United)

Oğuzhan Özyakup (Arsenal) (Oğuzhan Özyakup, Arsenal ile Premier Lig'de forma giymedi)

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