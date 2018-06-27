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Cenk Tosun: "Everton taraftarı da Beşiktaşlılar gibi çok sadık"

İSTANBUL / İngiliz ekibi Everton'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, "Beşiktaş taraftarı bana çok sadıktı. Everton taraftarı da onlar gibi. Destekleriyle iyi işler yapabilmemiz için ilham veriyorlar" dedi. Milli futbolcu Tosun, Everton Kulübü'nün...

Cenk Tosun: "Everton taraftarı da Beşiktaşlılar gibi çok sadık"

İSTANBUL /

İngiliz ekibi Everton'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, "Beşiktaş taraftarı bana çok sadıktı. Everton taraftarı da onlar gibi. Destekleriyle iyi işler yapabilmemiz için ilham veriyorlar" dedi.
Milli futbolcu Tosun, Everton Kulübü'nün internet sitesine açıklamalarda bulundu. İngiltere'ye geldiğinden bu yana taraftarın kendisine büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Cenk Tosun, "Kariyerimde şimdiye kadar hep büyük taraftarların önünde futbol oynama şansı yakaladım. Buraya geldiğim ilk günden bu güne kadar İngiliz taraftarlar büyük destek verdi. Everton taraftarı da Beşiktaş taraftarı gibi çok sadık. Başarılı işler yapabilmeniz için destekleriyle ilham veriyorlar. Sahaya adımınızı attığınız anda destekleriyle ekstra motivasyon sağlıyorlar" dedi.

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