Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına veda

"Hakkınızı helal ediniz"

İSTANBUL-() Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun kendi sosyal medya hesabından Siyah-Beyazlı taraftarlara teşekkür ve veda mesajı yayımladı.

Cenk Tosun "Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım. Birincisi başarı; ikincisi ise mutluluk. Bu dünyada hiç bir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen,dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır;hayat hikayemize yazılan her "başarı" başlığında" diye başaldığı mesajını "Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde, yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz. Hakkınızı helal ediniz" diye bitirdi.

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