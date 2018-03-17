Cenk Tosun böyle istedi!

Stoke City - Everton: 1-2

İSTANBUL,()

İngiltere Premier Lig 31'inci hafta mücadelesinde Everton deplasmanda Stoke City'i Cenk Tosun'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Britannia Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 30'uncu dakikasında ev sahibi ekip, Charlie Adam'ın Wayne Rooney'e yaptığı müdahalenin ardından 10 kişi kaldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısında fırtına gibi esen milli oyuncumuz Cenk Tosun 69'uncu dakikada Everton'ı 1-0 öne geçiren gole imza attı. Stoke City bu gole 77'nci dakikada Maxim Choupo-Moting ile yanıt verirken, mücadelenin 83'üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun, yeniden takımını öne geçirmeyi başardı ve karşılaşmanın skorunu tayin etti: 1-2.

Golcü futbolcu bu maçta attığı 2 golle son 3 Premier Lig maçında 4 gol kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 40'a yükseltirken, Stoke City 27 puanda kaldı.

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