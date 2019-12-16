Cenk Laleci: Menemenspor'un başarısı sürpriz değil

Onur ATIŞ / İZMİR, () -

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor 15 haftada topladığı 25 puanla zirve yarışına ortak olurken, teknik direktör Cenk Laleci yakalanan başarıyı sürpriz olarak değerlendirmediğini söyledi.

Takımda sportif direktörken Ramazan Kurşunlu'nun yerine 6. haftada teknik direktörlük görevini devralan Laleci, "9 maçtır mağlubiyet almadık. Bunu tesadüf olarak yorumlamak futbolun doğasına aykırı. Oyuncularım müthiş bir gelişim sağladı ve her maçta hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedi. Teknik ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Alınan sonuçlar tüm camiayı mutlu ediyor" dedi.

Kalan iki maçta Bursaspor ve Altınordu ile karşılaşacaklarını hatırlatan Laleci, "Devre arasına en iyi yerde girmek istiyoruz, çünkü bunu hak ettik. Ancak işimizin bitmediğinin farkındayız. Yolumuz çok uzun. Yere sağlam basmalıyız. İki maçta hedefimiz elbette 6 puan. Kazanma alışkanlığını edindik. Bu bize özgüven verdi" yorumunu yaptı.