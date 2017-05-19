Cenk Ergün: "Haftanın ilk maçında kazandık ve mutluyuz"

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray - Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "İsterdik ki tribünler dolu olsun. Tabii cezamız da var Fenerbahçe maçından dolayı. Osmanlıspor geçen sezon ki çıkışından sonra onlar bu sezon 50'ye yakın maç yaptı. Yine de maçı kazanmayı bildik. 2-0 bence iyi skor ancak oyunda kırılma noktaları vardı. Zora da girebilirdi. Haftanın ilk maçında kazandık ve mutluyuz. 10-11 günlük süreç var takımda izin yapacak birkaç gün. Alanya maçında da kazanmak istiyoruz. En yukarıda bitirmeye çalışıyoruz ve önümüzdeki sezonda Avrupa'da olacağımız ve nereye gideceğimiz önemli ve de burada buna göre de yeni sezona ne zaman ve nasıl başlayacağımızı hesaplamak adına önemli" dedi.

"UMUYORUM ÇOK GÜZEL KADRO OLUŞTURACAĞIZ"

Cenk Ergün, sarı-kırmızımı takıma dahil edebilecekleri çok sayıda oyuncu ile görüştüklerini dile getirerek, "Prensipte bize evet diyenler var, sözleşmesi bitenler var. Görüştüğümüz oyuncular var ve temaslar devam ediyor. İsimlerin çıkması zarar veriyor ama. Gereken bölgeye alternatif çalışmalar da yapıyoruz. Sezon sonunda kontratların durumuna göre en hızlı şekilde fırsatlara göre hareket edelim şeklinde düşünüyoruz. Öncelik pozisyonlar var tabii ki transferde. Santrofor mevkinde Podolski gidince tek kalıyoruz. Avrupa'da da ligler bitme aşamasına geldi. Bunların hepsi birlikte hareket eden durum. Transferi ne kadar erken bitirirsek bu iyi olur. Ekonomik şartları da gözetiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de yokuz eksilerimiz var ama artılarımız da var. Umuyorum çok güzel kadro oluşturacağız. Takım içerisinde sezon bitene kadar hiç bir oyuncu ile konuşmadık. Sezon sonuna kadar en yukarıda bitirelim bakacağız. Wesley'in sözleşmesi devam ediyor, Hakan Balta'nın devam ediyor. Bir tek Sabri'nin bitiyor. Henüz konuşulmuş bir şey yok. Negredo ile görüşmeler yaptık. İsimlerin ortaya çıkması bize negatif yansıyor. Zamanı gelince isimleri açılarız. Denayer ile de tekrar olabilir. Geniş listemizde var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenk Ergün'ün açıklamaları

Haber-Kamera: Serhan TÜRK / İstanbul,()