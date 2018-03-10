Cenk attı, Everton kazandı

Everton - Brighton Hove Albion: 2-0

İSTANBUL, ()

İngiltere Premier Lig 30'uncu hafta mücadelesinde Everton kendi sahasında Britghton Hove Albion'u 2-0 yendi.

Goodison Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 60'ıncı dakikada Gaeton Bong (Kendi kalesine) ve 76'ncı dakikada milli oyuncu Cenk Tosun kaydetti. Ayrıca Wayne Rooney, 88'inci dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Deplasman ekibinde Anthony Konckaert, 80'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Everton puanını 37'ye yükseltirken, Brighton 34 puanda kaldı.

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