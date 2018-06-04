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Cengiz Ünder'in yanına Hakim Ziyech

İSTANBUL,() -  İtalya Serie A takımlarından Roma, Hollanda Eredivisie ekibi Ajax'ın formasını giyen Hakim Ziyech'in transferini bitirmek istiyor.  Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Roma'nın Ajax forması giyen orta saha oyuncusu...

Cengiz Ünder'in yanına Hakim Ziyech

İSTANBUL,() - 

İtalya Serie A takımlarından Roma, Hollanda Eredivisie ekibi Ajax'ın formasını giyen Hakim Ziyech'in transferini bitirmek istiyor. 
Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Roma'nın Ajax forması giyen orta saha oyuncusu Hakim Ziyech için anlaşmaya yakın olduğunu vurgulandı. 2021 yılının sonuna kadar Ajax ile sözleşmesi bulunan Faslı oyuncu için Roma Sportif Direktörü Monchi'nin çok istekli olduğu belirtilirken, Ajax'ın da Ziyech için gelecek iyi bir teklife karşılık oyuncunun ayrılmasına izin verilebileceği ifade ediliyor.   
Ziyech'in Roma ile 5 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı ve kısa zamanda resmi sözleşmenin de imzalanacağı konuşuluyor. Ayrıca Roma'nın bu transfer için gözden çıkardığı bedel ise 30 milyon Euro. Hakim Ziyech, 2016'da Twente'den Ajax'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.  
Hollanda Eredivisie Ligi'nin 31'inci haftasında Ajax'ın PSV Eindhoven'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında Ajax forması giyen Hakim Ziyech, taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Takım otobüsüne saldıran taraftarlar, Faslı futbolcuya fiziki müdahalede bulunmuştu. Bu olaydan sonra Ziyech sosyal medya hesabından Ajax formasıyla olan tüm fotoğraflarını kaldırmıştı.

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