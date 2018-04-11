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Cengiz Ünder: "10 yaşından beri videolarını izlediğim Messi'ye karşı oynamak tarif edilemez bir duygu"

Esma ÇAKIR / Roma,()  -  Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında FC Barcelona'yı 3-0'lık skorla eleyen AS Roma'nın yükselen yıldızı Cengiz Ünder, bu galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "10 yaşından beri Messi'nin...

Cengiz Ünder: "10 yaşından beri videolarını izlediğim Messi'ye karşı oynamak tarif edilemez bir duygu"

Esma ÇAKIR / Roma,()  - 

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında FC Barcelona'yı 3-0'lık skorla eleyen AS Roma'nın yükselen yıldızı Cengiz Ünder, bu galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "10 yaşından beri Messi'nin videoları ile büyüdüm; ona karşı oynamak tarif edilemez bir duygu" ifadesini kullandı. 
İtalyan temsilcisi, 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Barcelona'yı 3-0 mağlup ederken Cengiz Ünder üçüncü golün asistini yaparak takımının yarı finale yükselmesinde büyük rol oynadı ve Barcelona efsanesi yıkıldı.
Roma Olimpiyat Stadı'nda dün akşam oynanan karşılaşmanın ardından açıklama yapan Cengiz Ünder, "Bugün herhalde hayatımın en mutlu günü. Kendimi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum. İlk milli maçta attığım gol, bir de bugünkü, benim için tarif edilemez bir duygu. İnşallah yarı finalde de bu başarıyı elde eder ve finale çıkarız" diye konuştu.
Sakatlığı nedeniyle 2 maçı kaçıran ve 73'üncü dakikada Patrick Schick'in yerine oyuna dahil edilen Cengiz Ünder, Lionel Messi gibi büyük bir futbolcuya karşı oynamasına dair hislerini de şu sözlerle dile getirdi: 
"Ben 10 yaşından beri onun videoları ile büyüyen biriyim. Sürekli onun videolarını izlerdim. Bugün onunla karşılıklı oynamak, inanılmaz ve tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyum bunun için de. Kazandığımız için daha da mutluyum."   
Cengiz Ünder'in, maçın 82'nci dakikasındaki korner atışını karşılayan Manolas, mücadelenin sonucunu belirleyen golü kaydetmişti.  
YÜZÜ ASIK BİR ŞEKİLDE STATTAN AYRILAN MESSİ, CENGİZ'E SELAM VERMEDEN GEÇTİ
Öte yandan, AS Roma'yı 34 yılın ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyan karşılaşmanın ardından dikkat çekici bir detay göze çarptı. 
Elenmelerinin üzüntüsünü yaşayan Messi, karma alanda (mixed zone)  Cengiz Ünder ile karşı karşıya geldi. Ünder'in, selamlaşmak için bir süre yüzüne baktığı Messi, kimseyle göz göze gelmemek için başını yere eğdi ve stattan ayrıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Cengiz Ünder karma alanda görüntüsü, tebrikleri kabul etmesi (mixed zone) 
- Messi'nin Cengiz Ünder'e selam vermeden geçmesi
- Cengiz Ünder'in açıklamaları
- Mixed zone'dan diğer detaylar
 

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