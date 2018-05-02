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Cengiz'li Roma kazanarak veda etti

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu: Liverpool - Real Madrid Roma - Liverpool: 4-2 İSTANBUL,() UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından finalin adı belli oldu. Liverpool ile Real Madrid, 26...

Cengiz'li Roma kazanarak veda etti

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu: Liverpool - Real Madrid

Roma - Liverpool: 4-2

İSTANBUL,()

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından finalin adı belli oldu. Liverpool ile Real Madrid, 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın Kiev kentinde oynanacak final karşılaşmasında Avrupa'nın bir numaralı kupası için kozlarını paylaşacak.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma ile Liverpool, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.
İtalyan temsilcisi Roma, İngiliz ekibi Liverpool'un 5-2'lik galibiyetinin rövanşında İtalya'da rakibini 4-2 yenmesine karşın turnuvaya veda etti ve Liverpool finalde Real Madrid'in rakibi oldu.
Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Liverpool, 9'uncu dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 15'inci dakikada James Milner'ın topu kendi ağlarına göndermesinin ardından karşılaşmaya 1-1'lik eşitlik gelirken, Georginio Wijnaldum deplasman ekibini bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-2.
Mücadelenin ikinci yarısında üstün bir oyun sergileyen Roma, 52'de Edin Dzeko ve 86 ile 90+3'üncü dakikada Radja Nainggolan ile 4-2'lik üstünlüğü sağlamasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve Liverpool finale yükselen takım oldu.
Milli oyuncu Cengiz Ünder karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 53'üncü dakikada Lorenzo Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu.
Liverpool ile Real Madrid, 26 Mayıs Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi kupası için karşı karşıya gelecek.

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