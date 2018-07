Cengiz Durmuş: "Bu şampiyonluk her çocuğun hedefi"

"Başarılar, sistemli çalışmanın sonucu"

İSTANBUL () - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Wimbledon gençler çift erkeklerde Fin partneri Otto Virtanen ile şampiyon olan Yankı Erel'in zaferini değerlendirdi.

Cengiz Durmuş, genç raket Yankı Erel'in Wimbledon şampiyonluğunun Türk tenisinin çıtasını yükselttiğini belirtti. Durmuş, "Tenise başlayan her çocuk bir gün Wimbledon şampiyonu olmayı hayal eder. Yankı elde ettiği bu büyük zaferle bu hayali gerçeğe dönüştürdü" dedi.

"BU ŞAMPİYONLUK HER ÇOCUĞUN HEDEFİ"

Tüm dünyada tenise başlayan çocukların ortak hedeflerinin Wimbledon şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Durmuş, "Bizim çocuklarımız da bu hedef doğrultusunda çalışıyor. Ama bugünden sonra çocuklarımız ve gençlerimiz daha farklı bir motivasyonla korta çıkacaklar. Çünkü bu hedef somutlaştı. Artık önlerinde Wimbledon şampiyonluğu kazanmış bir Türk tenisçisi var. Yankı'nın zaferinin bu anlamda Türk tenisinin çıtasını yükselttiğini düşünüyorum. Şimdi sırada gençler kategorisindeki başarıları büyükler kategorisine taşımak var" diye konuştu.

"BAŞARILAR, SİSTEMLİ ÇALIŞMANIN SONUCU"

Son yıllarda Türk tenisinde yaşanan ilklerin sistemli çalışmaların sonucu olduğunu vurgulayan TTF Başkanı Durmuş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "2014 yılında İpek Soylu'nun Amerika Açık'ta gençler kategorisinde elde ettiği çiftler şampiyonluğu, ardından 2016'da Çağla Büyükakçay'ın teklerde, İpek Soylu'nun çiftlerde TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ı kazanması gibi tarihi başarılar bizlere nasip oldu. Bu yıl İspanya'nın Tarragona şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda iki altın, bir bronz madalya kazanarak tenis branşında en başarılı ülke olduk. Tüm bu başarılarda bizi her ortamda destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'nün de büyük payı var. Tenis camiası adına onlara da teşekkür ediyorum."

