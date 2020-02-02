Son Dakika
Cem İlkel'den ilk ATP Challenger şampiyonluğu
SPOR 02.02.2020, 23:53
Milli tenisçi Cem İlkel, ATP Challenger seviyesinde ilk zaferine Fransa'nın Quimper şehrinde düzenlenen Open Quimper Bretagne Occidentale Turnuvası'nda ulaştı. Finalde ev sahibi ülkeden turnuvanın 5 numaralı seribaşı Maxime Janvier'e set şansı tanımayan İlkel, kariyerinin 5'inci tekler zaferini elde etti.
Sert zeminde düzenlenen organizasyonda İlkel sırasıyla Norveçli, Sırp, Fransız, Çek ve Slovak rakiplerini yenerek geldiği finalde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Janvier ile kozlarını paylaştı. 1 saat 41 dakika süren 12 ace kaydettiği ve 10 kez servis kırdığı mücadele sonunda İlkel rakibini 7-6, 7-5'lik setlerle saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Geçmiş yıllarda Andrey Rublev, Benoit Paire gibi dünya sıralamasında önde gelen isimlerin şampiyon olduğu Open Quimper Bretagne Occidentale Turnuvası'nda kupaya uzanan İlkel'in yeni klasmanda kariyer rekoru kırarak ATP ilk 200'de yer alması bekleniyor.
CEM İLKEL: KOÇTUM IVICA'YA VE AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM"
Ödül töreninde konuşan milli tenisçi, "Tenis oynamak sizin önünüzde konuşmaktan çok daha kolay. Öncelikle tüm bu turnuvayı gerçekleştiren herkese, sponsorlara, Fransa Tenis Federasyonu, top toplayıcı çocuklar, hakemler ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Gerçekten harika bir iş çıkardınız. Buraya turnuvayı izlemeye gelen herkese de teşekkür ederim, bütün bir hafta buradaydınız. O kalabalığın coşkusunu hissettim, gerçekten muhteşem bir atmosfer yarattınız. Maxime'yi de tebrik etmek istiyorum burada çok iyi bir hafta geçirdi. Turdaki herkes onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyor. Yakında onu çok daha iyi bir yerde göreceğimizden eminim. Son olarak, koçum Ivica'ya ve her zaman yanımda olan aileme teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım seneye tekrar bu turnuvada görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Sert zeminde düzenlenen organizasyonda İlkel sırasıyla Norveçli, Sırp, Fransız, Çek ve Slovak rakiplerini yenerek geldiği finalde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Janvier ile kozlarını paylaştı. 1 saat 41 dakika süren 12 ace kaydettiği ve 10 kez servis kırdığı mücadele sonunda İlkel rakibini 7-6, 7-5'lik setlerle saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Geçmiş yıllarda Andrey Rublev, Benoit Paire gibi dünya sıralamasında önde gelen isimlerin şampiyon olduğu Open Quimper Bretagne Occidentale Turnuvası'nda kupaya uzanan İlkel'in yeni klasmanda kariyer rekoru kırarak ATP ilk 200'de yer alması bekleniyor.
CEM İLKEL: KOÇTUM IVICA'YA VE AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM"
Ödül töreninde konuşan milli tenisçi, "Tenis oynamak sizin önünüzde konuşmaktan çok daha kolay. Öncelikle tüm bu turnuvayı gerçekleştiren herkese, sponsorlara, Fransa Tenis Federasyonu, top toplayıcı çocuklar, hakemler ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Gerçekten harika bir iş çıkardınız. Buraya turnuvayı izlemeye gelen herkese de teşekkür ederim, bütün bir hafta buradaydınız. O kalabalığın coşkusunu hissettim, gerçekten muhteşem bir atmosfer yarattınız. Maxime'yi de tebrik etmek istiyorum burada çok iyi bir hafta geçirdi. Turdaki herkes onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyor. Yakında onu çok daha iyi bir yerde göreceğimizden eminim. Son olarak, koçum Ivica'ya ve her zaman yanımda olan aileme teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım seneye tekrar bu turnuvada görüşürüz" ifadelerini kullandı.
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:07
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|20
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Alanyaspor
|20
|38
|5. Fenerbahçe
|20
|37
|6. Galatasaray
|20
|36
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Gaziantep FK
|20
|27
|10. Malatyaspor
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|20
|16
|17. Ankaragücü
|20
|14
|18. Kayserispor
|20
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|20
|41
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|20
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Altay
|20
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Akhisar Bld.Spor
|20
|28
|9. Giresunspor
|20
|28
|10. Menemen Belediyespor
|20
|28
|11. Fatih Karagümrük
|20
|27
|12. Balıkesirspor
|20
|25
|13. Altınordu
|20
|23
|14. İstanbulspor
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|25
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Tottenham
|25
|37
|6. Sheffield United
|25
|36
|7. M. United
|25
|35
|8. Wolverhampton
|25
|35
|9. Everton
|25
|33
|10. Arsenal
|25
|31
|11. Burnley
|25
|31
|12. Newcastle
|25
|31
|13. Southampton
|25
|31
|14. Crystal Palace
|25
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Getafe
|22
|39
|4. Sevilla
|22
|39
|5. Valencia
|22
|37
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Villarreal
|22
|34
|8. Real Sociedad
|22
|34
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Real Betis
|22
|28
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Deportivo Alaves
|22
|24
|16. Eibar
|22
|24
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Leganés
|22
|18
|19. Celta de Vigo
|22
|17
|20. Espanyol
|22
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016