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Cedi Osman'dan Elazığ'daki depremzedelere bağış kampanyası
SPOR 25.01.2020, 19:23
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, takımının bu gece oynayacağı Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremzedelere 100 Dolar bağışta bulunacağını açıkladı.
Mili basketbolcu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls ve Kızılay'ın resmi sosyal medya hesaplarını da etiketleyerek yaptığı paylaşımda; "Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!" ifadelerini kullandı.
Mili basketbolcu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls ve Kızılay'ın resmi sosyal medya hesaplarını da etiketleyerek yaptığı paylaşımda; "Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!" ifadelerini kullandı.
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