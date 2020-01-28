ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – Bourges Basket: 50-88
Soner AYDIN/ MERSİN, ()
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Karalina Andersson (xx), Alexandra Stan (xx), Alakbar Nasanov (xx)
ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x) 8, Gökşen Fıtık (x) 5, Meltem Avcı (x) 8, Alexandria Bentley (x) 2, Feride Akalan (xx) 10, İlayda Güner (xx) 13, Lara Sanders (x), Gabriela Marginean (x) 4,
BOURGES BASKET: Jade Hamaoui (x), Elin Eldebrink (x), Alexia Chartereau (xx) 12, Lliana Rupert (xxx) 23, Sarah Michel (xx) 9, Pauline Astier (x), Ana Daboviç (xx) 11, Marissa Coleman (x) 4, Natalie Achonwa (xxx) 25, Elodie Godin (x) 4
1’İNCİ PERİYOT: 18-24
DEVRE: 24-46
3’ÜNCÜ PERİYOT: 39-72
FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 12’nci maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fransa temsilcisi Bourges Basket’e 50-88 mağlup oldu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016