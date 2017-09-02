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Çaykur Rizespor’un yeni transferi Lincoln Türkiye’ye geliyor

Muhammet KAÇAR/RİZE, () Çaykur Rizespor’un 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos’un bugün Türkiye’ye geleceği belirtildi. Brezilya’nın köklü takımlarından Gremio’da forma giyen 19...

Çaykur Rizespor’un yeni transferi Lincoln Türkiye’ye geliyor

Muhammet KAÇAR/RİZE, ()

Çaykur Rizespor’un 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladığı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos’un bugün Türkiye’ye geleceği belirtildi.

Brezilya’nın köklü takımlarından Gremio’da forma giyen 19 yaşındaki 10 numara mevkiinde oynayan Lincoln Henrique Oliveira dos Santos ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya varan Çaykur Rizespor, oyuncuyu bugün Türkiye'ye getirecek. Lincoln'un saat 17.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacağı, akşam 20.00 uçağıyla ise Trabzon’a gelip daha sonra da Rize’ye hareket edeceği bildirildi. Brezilya alt milli takım kategorilerinde de forma giyen Lincoln ile yapılacak sağlık kontrolünün ardından satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama sözleşmenin imzalanacağı ifade edildi.

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