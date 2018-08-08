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Çaykur Rizesporlu Umar: "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz"

Aytekin KALENDER/RİZE, ()  Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, hafta sonu başlayacak olan Süper Lig’in ilk maçında sahaya çıkmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Çaykur Rizespor’un yeni transferi 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Aminu...

Çaykur Rizesporlu Umar: "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz"

Aytekin KALENDER/RİZE, () 

Çaykur Rizesporlu Aminu Umar, hafta sonu başlayacak olan Süper Lig’in ilk maçında sahaya çıkmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor’un yeni transferi 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Aminu Umar, ligin başlamasına az bir süre kaldığını ifade ederek, “Hem ben hem de diğer takım arkadaşlarım ligin başlayacağı için heyecanlıyız. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz. İnşallah güzel bir sezon olur. Ben ve takım arkadaşlarım Çaykur Rizespor için elimizden geleni yapacağız.” dedi.
Geçen sezon Osmanlıspor ile çok kötü bir sezon geçirdiklerini ifade eden Umar, “Ankara ekibi ile maalesef küme düştük. Ardından Çaykur Rizespor’dan teklif gelince buraya gelmeyi seçtim. Çaykur Rizespor’da olmaktan ötürü çok mutluyum. Geçen yıl ile kıyas yapmak istemiyorum. Burada yeni bir takım yeni arkadaşlar var. Çaykur Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
Aminu Umar, taraftara Rize şivesiyle “Haydi uşaklar celun maça. Destek ister bu atmaca" diye seslenerek takımlarına destek olmalarını istedi. 

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