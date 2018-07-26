 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Çaykur Rizesporlu Traore: "Elimden gelenin fazlasını yapacağım"

Arzu ERBAŞ / RİZE()- ÇAYKUR Rizespor’un yeni transferi, Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore, taraftara mesaj gönderdi, "Yeşil mavili formayı terletmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi. Önceki sezon Nottingham Forest formasıyla...

Çaykur Rizesporlu Traore: "Elimden gelenin fazlasını yapacağım"

Arzu ERBAŞ / RİZE()-

ÇAYKUR Rizespor’un yeni transferi, Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore, taraftara mesaj gönderdi, "Yeşil mavili formayı terletmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.
Önceki sezon Nottingham Forest formasıyla 23 karşılamaya çıkan 29 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore, sonradan dahil olduğu Slovenya kampında Çaykur Rizespor’a transfer sürecini anlattı. Teklif gelmeden önce Çaykur Rizespor ile ilgili herhangi bir şey duymadığını anlatan Traore, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalamadan önce Rize’yi, Çaykur Rizespor Kulübü'nü araştırdığı belirterek, "Kulübün hedeflerini gördüm, bende yeni bir arayış içindeydim, kulübün hedefleri benim hedeflerimle ötüştüğü içinde teklifi kabul ettim” diye konuştu.
Transferinin ardından Yeşil mavili taraftarlardan yoğun ilgi gördüğünü de kaydeden Traore şöyle konuştu: "Sosyal medya hesaplarıma çok fazla sevgi mesajı geldi. Herkese tek tek cevap veremedim, buradan mesaj göndere herkese çok teşekkür ediyorum. Bende taraftarımıza  şu mesajı vermek istiyorum. Bilsinler ki  sahada yüzde yüz değil yüzde 110 mücadele edeceğim.  Bu formayı terletmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Cumhurbaşkanının şehri olduğunu için futbolun burada ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Buraya gelerek doğru karar verdim.12 yıl Londra gibi kalabalık bir şehirde yaşadıktan sonra, deniz ve doğa sevdalısı biri olarak bu şehir bana iyi gelecek” 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328