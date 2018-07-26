Çaykur Rizesporlu Traore: "Elimden gelenin fazlasını yapacağım"

Arzu ERBAŞ / RİZE()-

ÇAYKUR Rizespor’un yeni transferi, Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore, taraftara mesaj gönderdi, "Yeşil mavili formayı terletmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

Önceki sezon Nottingham Forest formasıyla 23 karşılamaya çıkan 29 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore, sonradan dahil olduğu Slovenya kampında Çaykur Rizespor’a transfer sürecini anlattı. Teklif gelmeden önce Çaykur Rizespor ile ilgili herhangi bir şey duymadığını anlatan Traore, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalamadan önce Rize’yi, Çaykur Rizespor Kulübü'nü araştırdığı belirterek, "Kulübün hedeflerini gördüm, bende yeni bir arayış içindeydim, kulübün hedefleri benim hedeflerimle ötüştüğü içinde teklifi kabul ettim” diye konuştu.

Transferinin ardından Yeşil mavili taraftarlardan yoğun ilgi gördüğünü de kaydeden Traore şöyle konuştu: "Sosyal medya hesaplarıma çok fazla sevgi mesajı geldi. Herkese tek tek cevap veremedim, buradan mesaj göndere herkese çok teşekkür ediyorum. Bende taraftarımıza şu mesajı vermek istiyorum. Bilsinler ki sahada yüzde yüz değil yüzde 110 mücadele edeceğim. Bu formayı terletmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Cumhurbaşkanının şehri olduğunu için futbolun burada ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Buraya gelerek doğru karar verdim.12 yıl Londra gibi kalabalık bir şehirde yaşadıktan sonra, deniz ve doğa sevdalısı biri olarak bu şehir bana iyi gelecek”

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