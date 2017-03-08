Çaykur Rizesporlu Recep Niyaz: Antalyaspor maçını kazanacak güçteyiz

SÜPER Lig takımı Çaykur Rizespor'un ortasaha oyuncusu Recep Niyaz, takımı getirdikleri bu durumdan çıkarmanın da kendi ellerinde olduğunu belirterek, "Antalyaspor karşısında kazanacak güçteyiz" dedi.Ligde karşılaşacakları Antalaspor maçını kazanmaktan başka çareleri olmadığını ifade eden Recep Niyaz, içinde bulundukları zor durumdan çıkmak istediklerini söyledi.Recep, "Buradan çıkmak bizim elimizde. Çok fazla karamsar olmaya gerek yok. Önümüzdeki maçları kazanmak zorundayız. Bu hafta sahamız da Antalyaspor, ardından deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçlar kaderimizi belirleyecek. Tabi önceliğimiz Antalyaspor karşılaşması. Bu maçı kazanıp Gençlerbirliği maçına bakacağız" diye konuştu."KAZANACAK GÜÇTEYİZ"Kazanacak güçte olduklarını vurgulayan Recep Niyaz, şöyle devam etti:"Takımı buraya getirdiysek buradan çıkarmak ta bizim elimizde. Yeter ki bu zorlu dönemde taraftarımız yanımızda olsun. Lig'de önümüzde 11 maç var. Tek isteğimiz oynayacağımız her maçta taraftarımızın yanımızda olarak bize desteklemeleri. Biz sahada mücadele ederken onlarda tribünde mücadele ederek bize moral ve destek versinler. Çünkü bir takımın en büyük gücü taraftarı. Bunu son oynadığımız Beşiktaş maçında gördük. Önce Antalyaspor ardından da Gençlerbirliği maçını kazanıp derin bir nefes almak istiyoruz."Takım olarak kendi aralarında sürekli toplantı yaptıklarını ifade eden Recep, "Kaptanımız Kweuke' nin önderliğinde sürekli kendi aramızda konuşuyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için çözüm aramamız gerekiyor. Bunu da çözmek bizim elimizde olduğundan gerekli olan her türlü değerlendirmeyi yapıyoruz" diye konuştu.

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