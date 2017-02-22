Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı

Çaykur Rizespor’dan taraftara çağrı

ÇAYKUR Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, cuma akşamı Kayserispor ile ligde tarihi bir maça çıkacaklarını belirterek tüm taraftarları takımlarını desteklemeye davet etti. Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete,...

Çaykur Rizespor’dan taraftara çağrı
ÇAYKUR Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, cuma akşamı Kayserispor ile ligde tarihi bir maça çıkacaklarını belirterek tüm taraftarları takımlarını desteklemeye davet etti.
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, Kayserispor maçının sabrın maçı olacağını belirterek taraftarların takımlarını bu maçta yalnız bırakmamalarını istedi. Karşılaşmanın Rizespor’un Rize olduğunu gösterme maçı olacağını ifade eden Mete, "Şehrin bu düşünce ile hep birlikte statta olacağını düşünüyorum. Taraftarımıza büyük bir görev düşüyor. Taraftarımızın sabırla 90 dakika boyunca takımını desteklemesini bekliyoruz. Bu maç sonrası 12 maçımız kalıyor. Her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Kayseri maçında belki berabere kalacağız, belki de 89’da golü atacağız. Belki mağlubiyetten maç çevireceğiz. Taraftarımızdan ricamız sabırla takımımızı desteklemeye devam etmesidir. Takımızı cezaya maruz bırakacak hareketlerden kesinlikle kaçınılmasını istiyoruz. Önümüzde daha çok maç var. Evimizde 7, dışarıda 6 maçımız var. Bu maçlardan en az 7’sini kazanarak ligi iyi bir yerde tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.
"TAKIMIN TARAFTARA İHTİYACI VAR"
Kayseri maçını kazanarak ligde taraftarının da güvenini kazanmak istediklerini ifade eden Mete, şöyle devam etti:
"Taraftarımız Galatasaray maçında oynanan oyunun ardından kenetlenerek Kayserispor maçı için seferberlik başlattı. Bizde davet noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Olması gereken budur. Rizelilik bunu gerektiriyor. Cuma akşamı Rizelinin duruşunu göstermemiz lazım. Bu stat belki de hiçbir zaman 15 bin seyirci görmedi. Belki bir ilk olacak. Kayseri maçında belki ful dolacak. Taraftarlarımız atkısını alıp maça gelsin. Takımının sana ihtiyacı var. Hiçbir mazeret üretmeden Rizespor için sahaya gel."
BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM
Çaykur Rizespor Kulübü, Kayserispor maçı öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti. Kale arkası tribün 10 liradan 5 liraya, Maraton tribünü 20 liradan 10 liraya indirildi, kadın ve çocuk tribünü 5 lira, VİP A-B tribünü ise 35 lira olarak belirlendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.