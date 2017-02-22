Çaykur Rizespor’dan taraftara çağrı

ÇAYKUR Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, cuma akşamı Kayserispor ile ligde tarihi bir maça çıkacaklarını belirterek tüm taraftarları takımlarını desteklemeye davet etti.Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, Kayserispor maçının sabrın maçı olacağını belirterek taraftarların takımlarını bu maçta yalnız bırakmamalarını istedi. Karşılaşmanın Rizespor’un Rize olduğunu gösterme maçı olacağını ifade eden Mete, "Şehrin bu düşünce ile hep birlikte statta olacağını düşünüyorum. Taraftarımıza büyük bir görev düşüyor. Taraftarımızın sabırla 90 dakika boyunca takımını desteklemesini bekliyoruz. Bu maç sonrası 12 maçımız kalıyor. Her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Kayseri maçında belki berabere kalacağız, belki de 89’da golü atacağız. Belki mağlubiyetten maç çevireceğiz. Taraftarımızdan ricamız sabırla takımımızı desteklemeye devam etmesidir. Takımızı cezaya maruz bırakacak hareketlerden kesinlikle kaçınılmasını istiyoruz. Önümüzde daha çok maç var. Evimizde 7, dışarıda 6 maçımız var. Bu maçlardan en az 7’sini kazanarak ligi iyi bir yerde tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi."TAKIMIN TARAFTARA İHTİYACI VAR"Kayseri maçını kazanarak ligde taraftarının da güvenini kazanmak istediklerini ifade eden Mete, şöyle devam etti:"Taraftarımız Galatasaray maçında oynanan oyunun ardından kenetlenerek Kayserispor maçı için seferberlik başlattı. Bizde davet noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Olması gereken budur. Rizelilik bunu gerektiriyor. Cuma akşamı Rizelinin duruşunu göstermemiz lazım. Bu stat belki de hiçbir zaman 15 bin seyirci görmedi. Belki bir ilk olacak. Kayseri maçında belki ful dolacak. Taraftarlarımız atkısını alıp maça gelsin. Takımının sana ihtiyacı var. Hiçbir mazeret üretmeden Rizespor için sahaya gel."BİLET FİYATLARINDA İNDİRİMÇaykur Rizespor Kulübü, Kayserispor maçı öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti. Kale arkası tribün 10 liradan 5 liraya, Maraton tribünü 20 liradan 10 liraya indirildi, kadın ve çocuk tribünü 5 lira, VİP A-B tribünü ise 35 lira olarak belirlendi.

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