Çaykur Rizespor’dan forvete Sırp takviye
Aytekin KALENDER / RİZE,() - Çaykur Rizespor, Sırp forvet Marko Scepovic'la anlaşma sağladı. Süper Lig’in ilk iki haftasında 6 puanı hanesine yazdırarak sezona iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, transferde eksik olan forvet bölgesine...
Aytekin KALENDER / RİZE,() - Çaykur Rizespor, Sırp forvet Marko Scepovic'la anlaşma sağladı.
Süper Lig’in ilk iki haftasında 6 puanı hanesine yazdırarak sezona iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, transferde eksik olan forvet bölgesine iki oyuncu almayı planlıyor. Yeşil-mavililer; kadrosundaki en güçlü forvet olarak görülen El Kabir’in Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanması ve sezonun ilk yarısını kapatması ardından forvet arayışları daha da hızlandırıldı. Çaykur Rizespor, Macaristan'ın MOL Fehervar takımında forma giyen Marko Scepovic ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alarak anlaşmaya vardı.
28 yaşındaki forvetin bugün takıma katılarak resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon Macaristan’ın MOL Fehervar takımı formasını giyen Sırp oyuncu; lig ve Avrupa maçlarında 49 maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı. Genç forvet, milli takımında ise kariyerinde 5 maçta sahaya çıktı.
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