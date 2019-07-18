Çaykur Rizespor'un yeni transferi Amedej Vetrih kampa katıldı

Zafer KUMRU / ERZURUM, ()-

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Amedej Vetrih, yeni takımının Erzurum kampına katıldı. Slovenya'nın Domzale takımından transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Amedej Vetrih, takıma uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor'un Erzurum kampına katılan Amedej Vetrih, Palandöken'deki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Çaykur Rizespor'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Vetrih, gelmeden önce Dario Melnjak'tan gerekli bilgileri aldığını ifade etti. Vetrih, "Buraya gelmeden önce takım hakkında her hangi bir araştırma yapacak kadar zamanım olmadı. Ama takımda olan Melnjak'la konuştum. Çünkü benim eski takım arkadaşım. Bana çok iyi şey söyledi. Gerek şehir, gerek kulüp, gerekse taraftan hakkında. Çaykur Rizespor'u tercih etmemdeki en büyük etken bu oldu" dedi.

Takımın geçen sezon gösterdiği performansı çok iyi bildiğini anlatan Vetrih, "Geçen sezon özellikle ikinci yarı çok iyi iş çıkardılar. Bu sezon için konuşmak için henüz erken. Kesin konuşmaktan kaçınmayı tercih ediyorum. Söyleyeceğim tek şey iyi bir oyun oynamak istiyoruz ve takımı en iyi şekilde temsil edip olabildiğince ligi üst sırlarda bitireceğiz. Ben burada takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Özellikle takım için bireysel anlamda da elimden geleni yapmaya çalışacağım. Olabildiğince fazla maça çıkabilmek, forma şansı bulmak istiyorum. Ama bu sonuçta hocamızın takdiri olacaktır. Ben daha ziyade takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Amedej Vetrih'in açıklamaları

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