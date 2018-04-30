Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

Çaykur Rizespor'un Süper Lig coşkusu

Aytekin KALENDER/RİZE,()  Spor Toto 1'inci Lig'de 2017-2018 sezonunun bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 2 takımdan biri olan teknik direktör İbrahim Üzülmez, yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselme sevincini...

Çaykur Rizespor'un Süper Lig coşkusu

Aytekin KALENDER/RİZE,() 

Spor Toto 1'inci Lig'de 2017-2018 sezonunun bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 2 takımdan biri olan teknik direktör İbrahim Üzülmez, yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükselme sevincini 6'ncı kez yaşadı.
Ligi birinci olarak tamamlamayı garantileyen Çaykur Rizespor ve ligde 2'nci olan MKE Ankaragücü, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecekler. Lige çıkacak 3'üncü takım ise bu haftaki son maçların ardından oynanacak Play-Off maçlarından sonra belli olacak. Ligde büyük heyecana sahne olan 33'üncü hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Ümraniyespor deplasmanında aldığı 1-0'lık sonuçla bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003 ve 2012-2013'te Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Çaykur Rizespor, bu sezon 6'ncı kez Süper Lig vizesi aldı.
İLK SEVİNCİ TURGUT KAFKAS YAŞATMIŞTI
Teknik direktör İbrahim Üzülmez Çaykur Rizespor tarihine ismini takımı Süper Lig'e çıkartan hoca olarak yazdırdı. Daha önce bu sevinci yeşil mavililere 1978-1979 sezonunda Turgut Kafkas, 1984-1985 sezonunda Cesarettin Alptekin, 1999-2000 sezonunda Rasim Kara, 2002-2003 Hikmet Karaman ve 2012-2013 sezonunda ise Mustafa Denizli yaşatmıştı. 2012-2013'te Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan İbrahim Üzülmez, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 1'inci lig şampiyonluğu yaşadı.

FOTOĞRAFLI


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314