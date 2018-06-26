Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Çaykur Rizespor'un hedefi Armando Sadiku

Aytekin KALENDER/RİZE, ()  Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor transferde gözünü Arnavut santrafor Armando Sadiku'ya dikti. Çaykur Rizespor, forvet hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken nokta atışı takviyelerle...

Çaykur Rizespor'un hedefi Armando Sadiku

Aytekin KALENDER/RİZE, () 

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor transferde gözünü Arnavut santrafor Armando Sadiku'ya dikti.
Çaykur Rizespor, forvet hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken nokta atışı takviyelerle takımı alternatifli bir kadroya dönüştürmek istiyor. Karadeniz ekibi, sezonu Levante'de tamamlayan Arnavut forvet Sadiku renklerine bağlamayı planlıyor. La Liga ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki santrafor, geçen sezon çıktığı 31 resmi maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. Rizespor, satın alma opsiyonuyla Sadiku'yu renklerine bağlamak için temasa geçti. Futbolcu ve kulübü ile görüşmelerin olumlu geçtiği ve önümüzdeki günlerde bu transferin netleşeceği öğrenildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325