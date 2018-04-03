Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Vedat Muriç, gol orucunu bozdu

Aytekin KALENDER / RİZE,() - ÇAYKUR Rizespor’un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kosovalı forvet Vedat Muriç, 8 hafta sonra attığı iki golle gol orucunu bozdu.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un formasını giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç, uzun süren gol hasretini İstanbul deplasmanında dindirdi. Çaykur Rizespor, ligin 29’uncu haftasında deplasmanda İstanbulspor’u 3-2 yenerken, Muriç bu karşılaşmada yeşil-mavililer adına 2 gole imza attı. En son ligin 20'nci haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakip fileleri havalandıran golcü oyuncu, böylece 8 hafta sonra yeniden golle tanıştı.

Devre arasında kaptan Leonard Kweuke’nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle forvet hattına takviye için Çaykur Rizespor’un kadrosuna kattığı Muriç, yeşil-mavili forma altında çıktığı 11 maçta 6 gol kaydetti.

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