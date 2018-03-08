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Çaykur Rizespor'un Brezilyalısı Lincoln'e taraftarlardan büyük övgü

Aytekin KALENDER/RİZE, ()  Çaykur Rizespor'a, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio takımından sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Lincoln Henrique Oliveira dos Santos, Gaziantepspor maçında attığı 3 golle göz doldurdu.  Brezilya...

Çaykur Rizespor'un Brezilyalısı Lincoln'e taraftarlardan büyük övgü

Aytekin KALENDER/RİZE, () 

Çaykur Rizespor'a, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio takımından sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Lincoln Henrique Oliveira dos Santos, Gaziantepspor maçında attığı 3 golle göz doldurdu. 
Brezilya Serie A'da geçtiğimiz sezon toplamda 21 maçta forma giyen Lincoln'un, Çaykur Rizespor'a transferi büyük yankı uyandırmıştı. Bir yıllığına kiralanan Brezilyalı futbolcu, bu sezon ilk golünü Gaziantepspor maçının 10'uncu dakikasında kaydetti. Bu gol oyuncunun Türkiye liglerinde ki ilk golü oldu. Brezilyalı genç oyuncu, aynı maçın 71 ve 86'ıncı dakikalarında attığı gollerle hat-trick yaptı. 
Brezilyalı oyuncu bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de 15 karşılaşmada forma şansı bulabildi. 5 kez ilk on birde sahaya çıkan oyuncu 2 kez ise Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynama fırsatı buldu. 
Çaykur Rizespor'un genç yeteneği Lincoln, kentin plaka kodu olan 53 numaralı forma ile attığı 3 golle sosyal medyada taraftarlardan büyük övgü aldı.  

(FOTOĞRAFLI)


 

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