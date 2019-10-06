Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2

Tolga SAĞLAM/RİZE ()

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan xx- Chatziisaias xx, Attamah xx, Talbi xx, Melnjak xxx- Diomande xx(Dk.83 Vetrih x), Abdullah xx- Moroziuk xx, Oğulcan xx (Dk.90+1 Scepovic), Boldrin xx(Dk.79 Sasse x)- Samudio xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx- Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini x(Dk.63 Sturridge xx), Novak x(Dk.31 Doğan xx)- Sosa xxx, Mikel xxx, Abdulkadir xxx- Kamil Ahmet xxx, Nwakaeme xxx(Dk.90+2 Campi)- Sörloth xxx

GOLLER: Dk.23 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk.73 Sörloth, Dk.90 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Chatziisaias, Diomande, Boldrin, Moroziuk, Abdullah (Çaykur Rizespor), Mikel, Kamil Ahmet (Trabzonspor)

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-mavililer bu sonuçla üst üste 5'inci maçından da galibiyet çıkaramadı. Ligde Beşiktaş maçının ardından Çaykur Rizespor deplasmanından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor ise puanını 12'ye yükselterek zirve yarışına ortak oldu.

6'ncı dakikada Sörloth'un sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Nwakaeme'nin penaltı noktası üzerinden kaleye gönderdiği şutu Gökhan yumruklayarak uzaklaştırdı.

8'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu Uğurcan kontrol etmeyi başardı.

9'uncu dakikada Diomande'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

10'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ortasında top bir anda kaleye yöneldi, Uğurcan son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

23'üncü dakikada Abdullah'ın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Melnjak, meşin yuvarlağı kontrol edip kaleye döndükten sonra vuruşunu yaptı, top Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.

40'ncı dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Samudio'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta gitti.

45+2'nci dakikada Sosa'nın pasında altıpasın gerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin kaleye gönderdiği topu Gökhan kornere çeldi.

45+3'üncü dakikada Sosa'nın sağ kanattan pasında ön direkte topla buluşan Sörloth'un gelişine kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarıya çıktı.

50'nci dakikada Abdulkadir'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta gitti.

57'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Melnjak'ın kafayla şutunda Uğurcan kaleye giden topu son anda uzanarak uzaklaştırdı.

61'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası içerisine giren Oğulcan Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, Uğurcan son anda ayağıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.

73'üncü dakikada Sturridge'nin sağ kanattan ortasında altıpasın önünde biranda boşta kalan Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

81'inci dakikada Chatziisaias'ın penaltı noktasının yanına çıkardığı yerden pasta Oğulcan'ın gelişine doğrudan kaleye gönderdiği top üstten dışarıya çıktı.

86'nci dakikada Sturridge'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarparak auta gitti.

90'ıncı dakikada Sörloth'un kafayla indirdiği topla sol kanatta buluşan Nwakaeme'nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlak Gökhan'ın sağından ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

NOVAK DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'da sol bek oyuncusu Novak 30'uncu dakikada orta sahada bir anda kendini yere bıraktı. Kasığında sorun olduğu öğrenilen ve oyuna devam edemeyen Novak, 31'inci dakikada yerini Doğan'a bıraktı.