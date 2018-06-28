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Çaykur Rizespor topbaşı yaptı

Aytekin KALENDER/RİZE, ()  Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2018-19 sezonu öncesi çalışmalarına kendi tesislerinde başladı. Çaykur Rizespor, 2018-2019 sezonu öncesi hazırlık kamplarının 1'inci etabına Rize...

Çaykur Rizespor topbaşı yaptı

Aytekin KALENDER/RİZE, () 

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2018-19 sezonu öncesi çalışmalarına kendi tesislerinde başladı.
Çaykur Rizespor, 2018-2019 sezonu öncesi hazırlık kamplarının 1'inci etabına Rize Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde, basın mensuplarına ve taraftarlara açık olarak gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Hollanda'nın PEC Zwolle takımından yeni transfer Mustafa Saymak da ilk kez yeni takım arkadaşları ile antrenmana çıktı. Yeşil-mavililer antrenmana tam kadro çıkarken, altyapıdan yetişen 8 futbolcu da çalışmalara dahil edildi.
ÖNCE ERZURUM SONRA SLOVENYA
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2'nci etap kamp çalışmalarına 4 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'un Palandöken Dağı'nda başlayacak olan Çaykur Rizespor, 18 Temmuz Çarşamba günü 3'üncü etap kamp çalışmaları için yurt dışına çıkacak ve Slovenya'da hazırlıklarına devam edecek. 3 etap boyunca toplam 5 hazırlık maçı yapmayı planlayan yeşil-mavililerin, kesinleşen maçların programının ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
Öte yandan Çaykur Rizespor'da transfer çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

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