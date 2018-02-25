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Çaykur Rizespor - Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1

Aytekin KALENDER/RİZE, () STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Engin Erdem (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx) ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Ramos (xxx), Mehmet (xx), Orhan (xxx), Koray (xxx), Saadane (xx), Abdullah (xx) (Dk. 46 Lincoln...

Çaykur Rizespor - Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1

Aytekin KALENDER/RİZE, ()

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Engin Erdem (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Ramos (xxx), Mehmet (xx), Orhan (xxx), Koray (xxx), Saadane (xx), Abdullah (xx) (Dk. 46 Lincoln x), Süleyman (xx) (Dk. 73 Oğulcan x), Recep (xxx), Samudio (xxx)(Dk. 89 Turgut Doğan x), Vedat Muriç (xx)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri (xx) - Alpaslan (xx) (Dk. 68 Mertan x), Bjarnason (xx), Muhammed (xx) (Dk. 56 Kadir x), Hora (xx), Diarra (xx), Murat (xx), Canberk (xx), Mehmet (xx), Orhan (xx), Wellington (xx) (Dk. 90+3 Sezgin)
SARI KARTLAR: Ramos, Samudio, Recep, Gökhan, Saadane (Çaykur Rizespor), Alparslan, Diarra, Murat, Mertan (Tetiş Yapı Elazığspor)
GOLLER: Dk. 12 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 90 Orhan (P) (Tetiş Yapı Elazığspor)

12’inci dakikada Mehmet’in sol çaprazdan ceza sahasına ortaladığı topu altı pas içinde kafayla yükselen Samudio’nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.
27’inci dakikada Recep’in ceza yayı sol çaprazından şutunda topu kaleci Ahmet güçlükle çıkardı.
31’inci dakikada orta sahadan aldığı topla hızla rakip ceza alanına giren Samudio kaleci Ahmet ile karşı karşıya kaldı. Ahmet, müdahalesi ile topa sahip olmayı başardı.
37’inci dakikada ceza sahası çizgisine girmeden Alpaslan’ın çektiği şutta top defansa çarparak kaleci Gökhan’ın ellerinde kaldı.
45’inci Vedat'ın pasında ceza sahası çizgisi sol çaprazında buluşan Koray’ın şutunda top az farkla auta çıktı.
47’inci dakikada Mehmet'in sol kanattan taşıdığı topu ceza yayı çizgisinin dışında Recep ile buluşturdu. Bu oyuncunun sert ve düzgün şutunu kaleci Ahmet Sabri güçlükle kontrol etti.
58’inci dakikada Alpaslan’ın ceza yayı sağ çaprazından şutunda topu kaleci Gökhan çıkardı.
87’inci dakikada sağ taraftan Bjarnason’un ortasında top üst direğe vurarak oyun alanına döndü.
90’ıncı dakikada Canberk’in ortasında Mertan’ın kafa şutunda top Saadane’nin eline çarptı.  Hakem penaltı noktasını gösterdi. Orhan’ın kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-1
Karşılaşma bu skorla sona erdi. 

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