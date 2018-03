Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Üzülmez: "Gol pozisyonlarında cömert davranıyoruz"

Aytekin KALENDER/RİZE, ()

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, son haftalarda girdikleri gol pozisyonlarında son derece cömert davrandıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, son 2 haftada 4 puan kaybetmelerine rağmen rakiplerinin de puan kaybı nedeniyle zirvedeki yerlerini koruduklarını belirtti. Her şeye rağmen her puanın çok değerli olduğunu ifade eden Üzülmez "2 maçtada yenilmedik ve birer puan aldık. Kazanılan bir puana 'sevinsem mi, üzülsem mi' bende kendi içimde karar veremiyorum. Son haftalarda girdiğimiz gol pozisyonlarında son derece cömert davranıyoruz. Birçok pozisyona girsekte bunları son haftalarda skora yansıtamıyoruz. Çok çalışmamıza rağmen bazı futbolcularımız ofansif anlamda gününde olmadığı zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Son 2 haftada 4 puan kaybetmemize rağmen kazandığımız 2 puanla rakiplerimizin kaybetmesi dolayısıyla bize avantaj sağladı. Her şeye rağmen puan puandır. Önümüzde oynanacak olan Gaziantepspor maçı ve sonrasında Boluspor maçında ellimizden geleni yapacağız. Bu lig herkesin söylediği gibi çok farklı bir lig. Her maçın farklı bir hikayesi var. Son 2 haftada kaybettiğimiz 4 puan için tabi ki üzgünüz. Ama bir seri yakalamalıyız. Bu takım üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

"ÇALIŞMAYI HİÇBİR ZAMAN BIRAKMADIM"

Çaykur Rizespor'un genç kalecisi Gökhan Akkan, takıma katıldığı ilk günden beri çalışmayı hiçbir zaman bırakmadığını belirterek, yıl sonunda kendi performansı ile birlikte şampiyon olarak bunu taçlandırmak istediğini söyledi. Gökhan, "Geride kalan sezonlar dahil çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım, hiçbir zaman küsmedim. Hocalarım bana görev verdiği zaman en iyisini yapmaya çalıştım ve hala bu doğrultuda çalışıyorum. İnşallah benim performansım ile birlikte takım olarak da şampiyon olup bunu taçlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gökhan, dünyada takip ettiği kalecilerin Gianluigi Buffon ve Manuel Neuer olduğunu ve ikisinin de örnek alınası önemli kaleciler olduğunu sözlerine ekledi.

