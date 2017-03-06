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Çaykur Rizespor teknik direktörü Karaman: İki maç kaderimizi belirleyecek

ÇAYKUR Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının ligdeki kaderlerini belirleyeceğini açıkladı. Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetten sonra Rize'ye dönen ve Antalyaspor maçı hazırlıklarına...

Çaykur Rizespor teknik direktörü Karaman: İki maç kaderimizi belirleyecek
ÇAYKUR Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarının ligdeki kaderlerini belirleyeceğini açıkladı.
Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetten sonra Rize'ye dönen ve Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçının geride kaldığını ve Antalyaspor maçına odaklandıklarını ifade eden Karaman, "Antalya ve Gençlerbirliği ile oynayacağımız iki kritik maç var. Bu iki maçtan alınacak 6 puan ligdeki kaderimizi belirleyecek. Evimizde oynayacağımız Antalyaspor maçı çok önemli. Rakiplerimizin aldıkları skorlar bizim lehimizde. En yakın rakibimizle 5 puan fark var. Kendi işimizi bitirmemiz gerekir. Bunun da başlangıcı Antalyaspor maçı olacak. Sonrasında Gençlerbirliği maçına odaklanacağız" dedi.
ANTALYA MESAİSİ
Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Süleyman Koç ve Ümit Kurt takımdan ayrı koşu yaptı. Isınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik ağırlıklı pas çalışması yapan yeşil mavililer ardından antrenmanı tamamladı.

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